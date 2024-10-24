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Казанцев призвали ограничить передвижения на личных авто 24 октября
В последний день саммита БРИКС, 24 октября, в Казани будут временно перекрывать участки дорог. Об этом предупредили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.
«Это означает, что по мере завершения встреч и повесток город будут покидать делегации лидеров стран. Поэтому сегодня, как и предупреждали ранее, ожидаются временные перекрытия по мере необходимости по маршрутам следования», — отмечается в сообщении.
В исполкоме отметили, что на дорогах временно может сложиться напряженная ситуация. Поэтому по мере возможности важно ограничить передвижения по городу на личных автомобилях и воспользоваться услугами метрополитена.
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