Казанцев призвали ограничить передвижения на личных авто 24 октября

В последний день саммита БРИКС, 24 октября, в Казани будут временно перекрывать участки дорог. Об этом предупредили в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

«Это означает, что по мере завершения встреч и повесток город будут покидать делегации лидеров стран. Поэтому сегодня, как и предупреждали ранее, ожидаются временные перекрытия по мере необходимости по маршрутам следования», — отмечается в сообщении.

В исполкоме отметили, что на дорогах временно может сложиться напряженная ситуация. Поэтому по мере возможности важно ограничить передвижения по городу на личных автомобилях и воспользоваться услугами метрополитена.