Самым дорогим б/у авто, продаваемым в Татарстане, стал Rolls-Royce Dawn

Самым дорогим среди подержанных автомобилей, в настоящее время продаваемых в Татарстане, стал Rolls-Royce Dawn 2017 года с пробегом 36 тыс. км.

Машина выставлена на продажу за 52,5 млн рублей. Она имеет двигатель мощностью 570 л.с., автоматическую коробку передач и задний привод. Тип кузова – кабриолет.

Согласно описанию, половину своего пробега машина откатала в Европе.