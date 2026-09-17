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Общество 17 сентября 2026 01:35

Самым дорогим б/у авто, продаваемым в Татарстане, стал Rolls-Royce Dawn

Rolls-Royse Dawn продают в Татарстане за 52,5 млн рублей

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Самым дорогим среди подержанных автомобилей, в настоящее время продаваемых в Татарстане, стал Rolls-Royce Dawn 2017 года с пробегом 36 тыс. км.

Машина выставлена на продажу за 52,5 млн рублей. Она имеет двигатель мощностью 570 л.с., автоматическую коробку передач и задний привод. Тип кузова – кабриолет.

Согласно описанию, половину своего пробега машина откатала в Европе.

#автомобиль
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