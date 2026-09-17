Покупка жилья в перспективе 10 лет обычно выгоднее аренды – эксперт

Покупка квартиры обычно оказывается выгоднее аренды, если человек планирует жить в ней не менее 10 лет. Об этом заявил RT директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

По его словам, при покупке жилья в ипотеку в 2026 году многое зависит от доступности льготных программ. Кроме того, цены на первичном рынке сейчас существенно выше, чем на вторичном. При этом стоимость вторичного жилья несколько лет стагнировала, что, по мнению эксперта, делает его покупку привлекательной.

«Однако важно сравнивать конкретные варианты, просчитывать стоимость ипотеки и принимать решение уже с конкретными цифрами в руках», – подчеркнул специалист.

Чернокульский отметил, что при принятии решения не стоит ориентироваться только на общую статистику. Данные аналитиков могут различаться, а ситуация на рынке существенно отличается в зависимости от региона и города. Поэтому эксперт рекомендует изучать показатели конкретного рынка и консультироваться с локальными специалистами.

По мнению Чернокульского, в первую очередь стоит определить, сколько лет человек планирует прожить в конкретном городе и квартире. От этого зависит, какое жилье ему потребуется и насколько оправданной будет его покупка.

«Если вы не планируете переезжать, покупка в перспективе 10 лет обычно выгоднее аренды, даже в ипотеку: покупая квартиру сегодня, вы «замораживаете» ее цену, получаете определенный ежемесячный платеж», – заявил специалист.

При этом арендные ставки в долгосрочной перспективе, как правило, растут вслед за инфляцией и стоимостью жилья. Чернокульский отметил, что за последние восемь-десять лет аренда в крупных городах России подорожала в два-три раза.

«То есть те, кто брал десять лет назад ипотеку с ежемесячным платежом чуть выше арендной ставки по аналогичному объекту, сейчас платят гораздо меньше, чем если бы продолжали снимать», – объяснил Чернокульский.

Если же человек рассчитывает прожить в жилье только год-два, аренда, по оценке эксперта, чаще оказывается более комфортным вариантом как для бюджета, так и с точки зрения бытовой нагрузки.