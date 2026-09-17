Директор Булановой заявил о хорошей реакции зрителей на новую подтанцовку

Новую подтанцовку певицы Татьяны Булановой, которую ранее раскритиковали в соцсетях, зрители на концертах принимают хорошо. Об этом «Абзацу» рассказал директор артистки Сергей Хрусталев.

По его словам, команда певицы не сталкивалась с критикой, о которой писали пользователи соцсетей. Хрусталев отметил, что гастрольный тур продолжается, в составе подтанцовки появились новые участницы, а зрители хорошо их принимают. При этом директор Булановой подчеркнул, что каждый человек имеет право на собственное мнение.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали видеоролик с недавнего выступления Татьяны Булановой. Зрители обратили внимание на хореографию певицы и ее команды. Многие раскритиковали номер и оставили саркастические комментарии.