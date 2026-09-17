news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 сентября 2026 02:44

Директор Булановой заявил о хорошей реакции зрителей на новую подтанцовку

Читайте нас в

Новую подтанцовку певицы Татьяны Булановой, которую ранее раскритиковали в соцсетях, зрители на концертах принимают хорошо. Об этом «Абзацу» рассказал директор артистки Сергей Хрусталев.

По его словам, команда певицы не сталкивалась с критикой, о которой писали пользователи соцсетей. Хрусталев отметил, что гастрольный тур продолжается, в составе подтанцовки появились новые участницы, а зрители хорошо их принимают. При этом директор Булановой подчеркнул, что каждый человек имеет право на собственное мнение.

Ранее пользователи соцсетей активно обсуждали видеоролик с недавнего выступления Татьяны Булановой. Зрители обратили внимание на хореографию певицы и ее команды. Многие раскритиковали номер и оставили саркастические комментарии.

#шоу-бизнес #татьяна буланова
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

«Ушел героем, выполнив священный долг»: что известно о гибели Героя РФ Груниса

16 сентября 2026
Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

Повышение пенсий с 1 октября: кто может рассчитывать в Татарстане

16 сентября 2026
Новости партнеров