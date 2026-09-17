Учитель рассказал, сможет ли искусственный интеллект заменить педагога

Искусственный интеллект пока не способен заменить учителя, поскольку не может взять на себя ответственность за воспитание и образование детей. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил учитель информатики Крымской гимназии-интерната для одаренных детей Александр Левченко.

По его словам, ИИ уже может выполнять ряд задач, связанных с подготовкой учебных материалов. В частности, он способен создавать презентации, изображения, планы и конспекты уроков, а также контрольные и самостоятельные работы.

«Учитель – это скрипач, который играет на тонких струнах детской души. Учитель может играть на этих тонких струнах, а искусственный интеллект не может», – добавил Левченко.