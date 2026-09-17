Дерматолог рассказала о новейшем методе лечения атопического дерматита

Врач-дерматовенеролог НИКИ детства Лариса Каменева в беседе с «Радио 1» рассказала, что самый современный метод лечения атопического дерматита – биологическая терапия.

«Это последние методы лечения детей с тяжелыми формами заболевания атопическим дерматитом, которые не подлежат терапии глюкокортикостероидами либо ингибиторами кальциневрина. Генно-инженерные биологические препараты блокируют синтетические молекулы, так называемые цитокины, которые играют ключевую роль в развитии воспалений, и воздействуют на определенные пути воспалительных заболеваний кожи», – рассказала врач.

Несмотря на то, что такие препараты разрешены даже детям с шести месяцев, они назначаются лишь в случае, если не работают остальные методы лечения, добавила Каменева.

«Нужно обратиться и к дерматологу, и к аллергологу для того, чтобы определить тактику лечения. Потому что здесь важно все: начиная от ухода за кожей, заканчивая питанием», – подытожила эксперт.

