Эксперты рассказали о плюсах и минусах китайских зимних шин

Зимние шины китайских производителей за последние годы заметно изменились и в ряде случаев могут конкурировать с продукцией российских и европейских брендов. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты шинного рынка.

Директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков отметил, что за пять лет ассортимент китайских зимних шин существенно расширился. В качестве примеров он привел шипованные Linglong Green-Max Winter, Sailun Ice Blazer и Triangle IceLynx, которые отличаются характеристиками сцепления с дорогой на льду, снегу и асфальте. По его словам, тормозной путь Linglong Green-Max Winter сопоставим с показателями шин средней ценовой категории.

Специалист по закупкам шин в ГК «Авторусь» Андрей Грозовский считает, что представление об опасности китайских зимних шин в настоящее время скорее является стереотипом. Он отметил технологический прогресс ведущих производителей КНР и распространение китайских шин в качестве заводской комплектации новых автомобилей.

По словам Грозовского, среди преимуществ качественных китайских шин – сочетание цены и характеристик, широкий размерный ряд и современные технологии производства. При этом бюджетные модели малоизвестных марок могут уступать по качеству.

«Покупка китайской зимней резины уже давно не пустая трата денег. Поскольку только за последние пять лет технологии ведущих китайских заводов совершили колоссальный скачок», – сказал специалист.

Он отметил, что из-за стремительного роста китайского автопарка многие новые автомобили из КНР с завода комплектуются именно китайскими шинами, что служит прямым подтверждением их надежности и соответствия строгим заводским стандартам.

«В лидерах рынка находятся продукты флагманских производителей, применяющих многослойные каркасы, современные силикосодержащие смеси и проработанный рисунок протектора, что гарантирует уверенное поведение на снегу и мокрой дороге. В аутсайдерах остаются малоизвестные марки, экономящие на материалах, и именно они несут реальную угрозу», – пояснил Грозовский.

Шинный эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью сети «Колеса Даром» Андрей Молодовский также считает, что китайские бренды можно использовать в российских условиях. По его словам, 10–15 лет назад качество такой продукции действительно было низким, однако сейчас значительная часть представленных на российском рынке летних и зимних шин из КНР соответствует требованиям автомобилистов.

«Но здесь нужно иметь в виду, что подавляющий ассортимент китайской резины – это продукция бюджетного класса, конкурирующая с шинами данного сегмента любого мирового производителя. Но встречаются и такие марки, и модели, которые мало уступают среднему сегменту В, принятому в мировой классификации», – отметил Молодовский.

При этом эксперт предупредил, что некоторые китайские шины могут быть более шумными и быстрее изнашиваться по сравнению с продукцией среднего и премиального сегментов известных мировых брендов. Еще одним недостатком он назвал отсутствие расширенной гарантии.

«Пока бренды из КНР не предоставляют такие программы, к которым многие россияне успели привыкнуть», – добавил эксперт.