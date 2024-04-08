Более 15 топовых селлеров маркетплейсов представят свои выступления на форуме в Казани

12 апреля в IT-PARK г. Казань состоится главный региональный форум для продавцов на маркетплейсах и тех, кто стремится стать — BIG E-COM FORUM 2024.



Более 15 экспертов и спикеров, включая приглашенных экспертов от WB и OZON, поделятся своим опытом и знаниями, а также рассмотрят кейсы участников. В ходе мероприятия будут проведены выступления спикеров, мастер-классы с лидерами рынка, воркшопы и выставка услуг и производства для маркетплейсов.

В числе спикеров форума:

Виталий Теин — селлер, автор канала на youtube «Хочу миллиард»

Берды Бегменов — селлер, основатель бренда TM LIMITED

Дмитрий Ковпак — эксперт по бизнесу с Китаем

Павел Литвак — селлер, собственник 3 товарных брендов

Фото: ECOMCLUB | BIG E-COM FORUM 2023 Казань

Принять участие в форуме могут как и действующие селлеры маркетплейсов, так и те, кто хочет им стать. На форуме участников ждет насыщенная программа. Гости мероприятия смогут узнать актуальные алгоритмы от ведущих селлеров и экспертов, познакомиться с единомышленниками, а также найти инвесторов.

Участников форума ждут ценные подарки от партнеров форума и розыгрыши iPhone 15. VIP участников в конце мероприятия ждет AFTERPARTY в центре Казани.

Отметим, что количество мест в зале ограничено и билетов с каждым днем становится все меньше. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

Фото: ECOMCLUB | BIG E-COM FORUM 2023 Казань

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