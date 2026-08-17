Евгений Чекашов: «Геймеры – это новое поколение интеллектуалов»

Геймеры – это новое поколение интеллектуалов, заявил президент федерации компьютерного спорта РТ Евгений Чекашов на старте первого этапа Чемпионата по беспилотным системам на Кубок Раиса РТ.

«Кто такие геймеры? Это новые поколение интеллектуалов, которые завтра будут управлять нашей страной. Это ребята, которые могут решать многозадачные вопросы за короткий промежуток времени. Именно это необходимо сейчас в наших реалиях. Поэтому я всех вас призываю заниматься геймингом, заниматься дронами», – сказал Евгений Чекашов.

В Казани проходит Чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Татарстана. Первый этап соревнований проходят по дисциплине «мобильный гейминг», где команды сражаются на полях мобильной игры Mobile Legends: Bang Bang.