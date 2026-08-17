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Общество 17 августа 2026 14:55

В Казани стартовал международный шахматный турнир между командами России и Китая

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В Казани в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество» начался ежегодный международный товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник отдела международного сотрудничества аппарата Казанской городской Думы Регина Козенко.

В соревнованиях принимают участие команды из 60 городов двух стран, из которых 16 представляют Китайскую Народную Республику.

Всего в турнире участвуют 360 молодых шахматистов в возрасте до 20 лет. В каждой команде по 6 человек. Всего будет сыграно более 3 тысяч партий. Три команды – из Казани, Чебоксар и Елабуги – играют очно, остальные участники соревнуются онлайн.

Соревнования пройдут в трех зачетах: лучшая команда, лучший игрок среди мужчин и лучший игрок среди женщин. Призы для победителей предоставлены Комитетом Казани по физической культуре и спорту.

«Турнир направлен на укрепление дружбы, развитие международного сотрудничества, побратимских отношений между городами Китая и России», – отметила Регина Козенко.

#форум РОСТКИ #шахматы #татарстан и китай
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