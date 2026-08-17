Молодые математики России получили премии в Казани

Молодые и талантливые математики страны получили сегодня премии образовательного фонда «Талант и успех» в рамках VI конференции математических центров России в КСК КФУ «Уникс» в Казани.

«Каждый год возрастает количество участников конференции. Это говорит о том, что она востребована. <…> Эта конференция организована для того, чтобы молодежь могла проявить себя, чтобы молодые люди могли здесь встретиться, знакомиться друг с другом, представлять свои результаты», – сказал на церемонии награждения заместитель академика-секретаря Отделения математических наук РАН, академик Дмитрий Орлов.

Исполнительный директор международного математического центра университета «Сириус» Алексей Щуплев сообщил, что в этот раз математическое сообщество России выдвинуло на соискание премии почти 50 молодых ученых.

По данным пресс-службы КФУ, премия присуждается гражданам России за значительные достижения в научных исследованиях в области математических наук в трех номинациях: студентам, аспирантам и молодым ученым в возрасте до 35 лет включительно.

В каждой номинации присуждается не более трех равнозначных премий. Координатором работы жюри выступает международный математический центр «Сириус».

VI конференция математических центров России проходит на площадке КФУ с 17 по 22 августа. Ее организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Казанский федеральный университет, Академия наук РТ, Региональный научно‑образовательный математический центр ПФО.

На конференцию зарегистрировалось более 700 участников – аспирантов и студентов, сотрудников региональных математических центров и центров мирового уровня, научных и педагогических работников, представителей российской и международной математической общественности. В числе участников представители Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Швейцарии, Франции, Пакистана, Индии.