В 35 регионах РФ по примеру РТ создадут инфраструктуру для беспилотной авиации

К 2030 году 35 регионов России планируется оснастить инфраструктурой для беспилотной авиации. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин на сессии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности» форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В Татарстане эту инфраструктуру мы уже создали. Поэтому регион нужно рассматривать как хорошую площадку для дальнейшего развития маловысотной экономики», – сказал он.

Потемкин отметил, что в Росавиации учтены около 160 тыс. легких и около тысячи тяжелых беспилотных воздушных судов.

«У нас не такие большие объемы перевозок. В 2025 году было выполнено 178 тыс. полетов. Рост составил 20% к 2024 году. Это полеты, которые были обеспечены органами обслуживания воздушного режима», – подчеркнул он.