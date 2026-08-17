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Экономика 17 августа 2026 14:32

В 35 регионах РФ по примеру РТ создадут инфраструктуру для беспилотной авиации

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К 2030 году 35 регионов России планируется оснастить инфраструктурой для беспилотной авиации. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин на сессии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности» форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В Татарстане эту инфраструктуру мы уже создали. Поэтому регион нужно рассматривать как хорошую площадку для дальнейшего развития маловысотной экономики», – сказал он.

Потемкин отметил, что в Росавиации учтены около 160 тыс. легких и около тысячи тяжелых беспилотных воздушных судов.

«У нас не такие большие объемы перевозок. В 2025 году было выполнено 178 тыс. полетов. Рост составил 20% к 2024 году. Это полеты, которые были обеспечены органами обслуживания воздушного режима», – подчеркнул он.

#беспилотники #форум РОСТКИ
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