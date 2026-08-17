В регионах РФ запустят пилотный проект по формированию низковысотной экономики

Минтранс России вместе с экспертами и отраслевым сообществом готовит пилотный проект по формированию низковысотной экономики. Об этом сообщила советник министра транспорта РФ Анна Иоффе на сессии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности» форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В рамках конкурсного отбора планируется определить регионы, готовые до конца 2027 года запустить логистические сервисы с применением беспилотных авиационных систем. Каждый региональный проект будет строиться вокруг подтвержденных потребностей, грузооператора, ответственного заказчика, оператора», – рассказала она.

По словам Иоффе, результатом работы должна стать единая модель, которая будет распространена на другие регионы России.

Она также отметила, что Китай уже накопил большой опыт в производстве и применении гражданских беспилотных систем, которые используются в низковысотной экономике.

«Перспективными направлениями работы считаем проведение совместных испытаний, рассмотрение образующегося законодательства в ходе этих испытаний и переход к масштабированию проектов», – подчеркнула советник министра транспорта.

Низковысотная экономика формирует новое звено в транспортной системе. Ее развитие связано с беспилотными авиационными системами, инфраструктурой регионов, навигацией, связями, заключила она.