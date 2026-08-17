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Происшествия 17 августа 2026 14:16

Гашиш, марихуану и мефедрон нашли у мужчины полицейские Казани

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Гашиш, марихуану и мефедрон нашли у мужчины полицейские Казани

Подозрительного мужчину полицейские задержали в Приволжском районе Казани. Гражданин привлек внимание сотрудников патрульно‑постовой службы, а также их коллег из батальона полиции на метрополитене. Увидев стражей порядка, мужчина начал нервничать и попытался скрыться.

Полицейские остановили гражданина и провели личный досмотр. Из кармана куртки подозреваемого было изъято 4 свертка и 1 полимерный пакет с веществами неизвестного происхождения. Экспертиза показала, что это были гашиш и мефедрон общим весом около 3 г.

Неподалеку от места задержания полицейские также нашли закладку, в которой находилась марихуана массой более 8 г. Вину 44-летний мужчина полностью признал. На него завели уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.

#гашиш #мефедрон #марихуана
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