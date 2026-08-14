В Высокогорском районе открыли новый судебный участок мирового судьи

Фото: пресс-служба Министерства юстиции РТ

В Высокогорском районе состоялось торжественное открытие нового здания судебного участка № 1 мирового судьи. Это уже четвертый обновленный судебный участок в республике с начала года, вошедший в программу капремонта, сообщает Министерство юстиции Республики Татарстан.

Министр юстиции РТ Рустем Загидуллин в поздравительной речи подчеркнул, что правительство республики уделяет особое внимание развитию системы мировой юстиции. Программа капремонта реализуется по решению Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках госпрограммы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».

«По решению Раиса Татарстана с этого года запущена пятилетняя программа капитального ремонта судебных участков мировых судей. В этом году ремонт проводится в 11 зданиях, и два из них – в Высокогорском районе», – сообщил Загидуллин.

Согласно ведомству, судебный участок № 1 переехал из старого помещения в отремонтированное здание на улице Школьной, 9. Капремонт выполнен полностью: заменено напольное покрытие, оборудована входная группа с крыльцом и пандусом, выполнена перепланировка, выделено отдельное помещение под серверную и оборудовано конвойное помещение.

«Фактически в этом году инфраструктура мировой юстиции Высокогорского района приведена в полный порядок – это, конечно, большое событие как для района, так и для судебной системы Республики Татарстан», – добавил министр.