«Наше будущее – за молодежью»: Минниханов в Нижнекамске второй раз за неделю

Раис Татарстана посетил Нижнекамск второй раз за эту неделю. Первая поездка была, к сожалению, связана с трагедией. И сегодняшний визит, изначально приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея города, стал по этой же причине просто «рабочим», но от этого не менее насыщенным. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Непраздничный визит

Напомним, Раис Татарстана приезжал в Нижнекамск совсем недавно, 10 августа. Причиной этой внеплановой поездки стала трагедия, произошедшая в понедельник в результате атаки БПЛА, – тогда погибли 13 нижнекамцев, в том числе пятилетняя девочка.

В тот день Рустам Минниханов осмотрел поврежденные объекты в промышленной зоне и жилой дом, пострадавший от падения беспилотника, посетил пункт временного размещения эвакуированных, Центральную районную больницу, где поговорил с ранеными. По итогам этих визитов он провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Отметим, что на эту субботу было запланировано празднование 60-летия Нижнекамска. Однако устраивать праздник на фоне трагических событий недели было бы, конечно, неуместно. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об этом тогда же, в понедельник, добавив, что юбилей будет проведен позже и уже в другом формате.

Тем не менее отменять сегодняшнюю поездку в столицу нефтехимии Раис РТ не стал. А перед ней на традиционном субботнем республиканском совещании напомнил о событиях начала недели.

«Атака на Нижнекамск 10 августа текущего года показала, что трагедии можно было избежать, если бы люди своевременно эвакуировались. Что касается промышленных объектов в Нижнекамске – вопросов нет. Они своевременно и оперативно реагируют», – сказал Минниханов, поручив усилить работу с населением по вопросам безопасности.

«Здесь должна кипеть жизнь»

Приехав сегодня в Нижнекамск, Раис РТ осмотрел прежде всего точки, предназначенные для образования и дополнительного образования.

Сначала он посетил готовый объект – новое пространство для детей и молодежи «Дом первых» имени И. Х. Садыкова, открытое на базе бывшего Дворца детского творчества. Здание дворца полностью отремонтировали внутри и снаружи. Под своим новым именем оно, как обещают организаторы, даст «юным нижнекамцам возможность реализовать собственные инициативы, раскрыть творческий потенциал, развивать лидерские качества и участвовать в социально значимой деятельности». Для это здесь действительно есть всё: театральная студия, хореографический зал, игровая зона, арт-мастерская, студия звукозаписи, медиацентр. В работу «Дома» будет интегрирована и деятельность «Движения первых».

«Это очень важное и хорошее дело. Наше будущее – за молодежью. Для детей нужно создать все условия, чтобы они после школы хотели сюда приходить, заниматься любимым делом, будь то спорт или творчество, развивать новые компетенции. Здесь должна кипеть жизнь», – прокомментировал увиденное и услышанное в общении с ребятами и их наставниками Рустам Минниханов.

Здесь же, в «Доме первых», Раис Татарстана поучаствовал в благотворительной акции «Помоги собраться в школу», вручив будущим первоклассникам портфели с полным набором школьных принадлежностей.

Еще одним пунктом визита, связанного с детьми, стало место строительства образовательного комплекса – флагманской школы СИБУРа. Эта будет одна из крупнейших частных школ в России с бесплатным обучением для всех желающих детей и их родителей. Образование в ней будет ориентировано на естественно-научные и инженерные дисциплины.

«Идея реализации данного проекта витала несколько лет. Вместе с коллегами из СИБУРа мы посещали передовые школы мирового уровня, но решение о строительстве образовательного комплекса такого уровня превзошло все наши ожидания. Таких школ в мире – единицы. Качественное образование и условия для гармоничного развития детей – один из главных элементов комфортной среды для жизни. Сегодня совместно с СИБУРом мы серьезно вкладываемся в развитие высшей школы и средних технических образовательных учреждений. Уверен, что создание этого образовательного комплекса будет способствовать дальнейшему развитию Нижнекамска и повышению привлекательности города. Республика, со своей стороны, окажет проекту необходимое содействие», – заверил, выступая на церемонии начала строительства, Рустам Минниханов.

Сдать объект площадью более 19 тыс. кв. м и стоимостью более 8 млрд рублей планируется уже в 2028 году.

«Мы последовательно развиваем в Татарстане среду, в которой соединяются наука, образование и промышленность. Центр научных исследований и масштабирования технологий в Казани и новая школа в Нижнекамске – это не разные полюса, а элементы одной экосистемы», – сказал, выступая на мероприятии, исполнительный директор СИБУРа, председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

Завершением церемонии стала закладка капсулы времени с посланием потомкам.

В 2026 году в Нижнекамске отремонтируют 47 дворов

Кроме того, сегодня Рустам Минниханов посетил благоустроенный двор по улице Сююмбике, отремонтированный по республиканской программе «Наш двор». Теперь это современное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения для 1,7 тыс. жителей. С некоторыми из них Раис РТ пообщался во время осмотра дворовой территории.

Пресс-служба Раиса отмечает, что всего в рамках программы в 2026 году в Нижнекамском районе будет отремонтировано 55 дворовых территорий, из них 47 – в Нижнекамске.

Также во время сегодняшней поездки Минниханов встретился с новым епископом Чистопольской и Нижнекамской епархии Филаретом. Его Раису РТ представил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Ранее епископ Филарет возглавлял Скадовскую и Алешкинскую епархию Херсонской области. Бывший епископ Чистопольской и Нижнекамской епархии Пахомий продолжит служение в Новгородской области.

Фотографии: пресс-служба Раиса РТ