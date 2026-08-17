Стало известно, кто рассудит матч «Рубин» - «Спартак» в Кубке России

Фото: rubin-kazan.ru

Уже в среду казанский «Рубин» примет на своем поле московский «Спартак» в рамках второго тура Кубка России по футболу.



Стало известно, кто рассудит встречу. Главным судьей назначен Станислав Матвеев.



Его помощники – Дмитрий Семенов, Альмир Хатмуллин, резервный судья — Игорь Капленков, на ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Антон Фролов, инспектор — Вячеслав Харламов.



Добавим, игра «Рубина» и «Спартака» в Кубке России пройдет 19 августа в 18:30 в Казани.