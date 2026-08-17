Движение по двум улицам ограничат в Челнах из-за празднования 400-летия города

В Набережных Челнах 21 августа временно ограничат движение транспорта из-за празднования 400-летия со дня основания города. Ограничения будут действовать с 7:00 до 23:00, сообщили в канале администрации города в МАКСе.

На это время полностью перекроют участок проспекта Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова.

Также движение будет закрыто на улице Раскольникова – от проспекта Хасана Туфана до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Автомобилистам рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.