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Общество 17 августа 2026 13:21

Движение по двум улицам ограничат в Челнах из-за празднования 400-летия города

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В Набережных Челнах 21 августа временно ограничат движение транспорта из-за празднования 400-летия со дня основания города. Ограничения будут действовать с 7:00 до 23:00, сообщили в канале администрации города в МАКСе.

На это время полностью перекроют участок проспекта Хасана Туфана от проспекта Чулман до улицы Раскольникова.

Также движение будет закрыто на улице Раскольникова – от проспекта Хасана Туфана до пересечения с проспектом Раиса Беляева.

Автомобилистам рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

#ограничение движения транспорта #Набережные Челны
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