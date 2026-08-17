Минниханов заявил о недостаточном уровне взаимодействия Татарстана и Шэньси

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем губернатора Народного правительства китайской провинции Шэньси У Вэньганом. Встреча прошла на полях международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что Татарстан накопил большой опыт сотрудничества с китайскими партнерами. Взаимодействие охватывает различные направления – от информационных технологий до сельского хозяйства. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Китая достиг рекордного уровня и превысил $3,35 млрд.

При этом, по словам Раиса республики, связи непосредственно с провинцией Шэньси пока развиты недостаточно.

«Ваша провинция – один из ключевых центров экономического, научного и культурного развития Китая. Вы славитесь богатыми историко-культурными традициями и уникальным наследием, что делает провинцию привлекательной для туристов и культурного обмена», – сказал Рустам Минниханов.

Минниханов подчеркнул, что форум «РОСТКИ» дает возможность наладить диалог между Татарстаном и Шэньси, установить прямые контакты между представителями бизнеса и культуры, а также определить конкретные шаги для дальнейшего сотрудничества.

У Вэньган поблагодарил Минниханова за приглашение на форум и высоко оценил организацию мероприятия. По его словам, китайская сторона видит хорошие перспективы сотрудничества с Татарстаном и намерена активно работать с республикой по нескольким направлениям.