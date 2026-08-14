Молодежка Народного фронта РТ провела мероприятия памяти волонтеров

Активисты Молодежки Народного фронта Республики Татарстан провели серию памятных мероприятий, посвященных волонтерам Давиду Соколову (позывной «Тюр») и Николаю Ковалеву (позывной «Чапай»), погибшим 16 августа 2024 года при эвакуации мирных жителей в Курской области, сообщают организаторы.

Мероприятия прошли в рамках смены «Авангард» на базе Центра допризывной подготовки «Патриот». Согласно полученной информации, участниками стали активисты смены и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Для участников организовали кинопоказ документального фильма о жизненном пути и деятельности Давида и Николая, фотовыставку с кадрами из их рабочих поездок и гуманитарных миссий, а также мастер-класс по тактической медицине.

«Такие мероприятия очень важно проводить. Мы обязаны продолжать дело Тюра и Чапая. Давид и Николай были волонтерами с большим сердцем – они отдавали себя полностью, помогали там, где это было нужно больше всего. Наш долг – продолжать их труд, помнить их подвиг и нести дальше те ценности, за которые они стояли», – отметил координатор Молодежки Народного фронта РТ Николай Васильев.

Мероприятие объединило активистов Молодежки Народного фронта, участников смены «Авангард» и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Для нас было важно узнать их истории. Они были такими же молодыми, как и мы, но они не побоялись пойти туда, где было опасно, и помогали людям до самого конца. Это пример для всех нас», – поделился впечатлениями один из участников мероприятия.