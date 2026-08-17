Росатом о математике будущего: Без новых алгоритмов не выживут биология и физика

Перспективы развития сети математических центров России обсуждают ученые в Казани на VI конференции математических центров России, которая открылась сегодня в КСК КФУ «Уникс». О развитии математической науки и кадровом потенциале журналистам рассказала руководитель направления научно-технического сотрудничества, директор по перспективным направлениям ГК «Росатом» Екатерина Чабан.

«Концепция развития математических наук в Российской Федерации – инструмент документа стратегического планирования, который мы готовим совместно с Российской академией наук. Это проект, который подготовлен для заседания правительства по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В концепции мы рассматриваем развитие сети математических центров», – сказала она.

Спикер наполнила, что с 90-ых годов корпорация Росатом создала большую математическую школу. «Для нас очень важно развитие математики, рзвитие наук невозможно без математики. Ни биология, ни медицина, ни физика, ни химия сейчас не могут развиваться без создания новых математических инструментов», – сказала Чабан.

Практически все документы стратегического планирования России, включая федеральный закон об инновационной деятельности, затрагивают развитие математических наук, добавила она. Также, по данным Чабан, на конференции пойдет речь о развитии и приумножении кадрового потенциала.

«Математика – серьезная наука, которая требует воспитания ученого в течение десятилетий. Поэтому важны долгосрочные документы по созданию условий для будущих математиков, начиная от средней школы, которая передает эстафету вузам. Нужны десятилетия для создания условий и для того, чтобы наши молодые ученые-математики могли творить здесь, в России. От их работы зависит будущее практически всех наук, потому что они будут создавать новые алгоритмы, новые уравнения, которые позволят работать ученым во всех других областях», – подчеркнула Чабан.

VI конференции математических центров России проходит с 17 по 22 августа. Ее организаторами выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Казанский федеральный университет, Академия наук РТ, Региональный научно‑образовательный математический центр ПФО.

На конференцию зарегистрировалось более 700 участников – аспирантов и студентов, сотрудников региональных математических центров и центров мирового уровня, научных и педагогических работников. В числе участников представители Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Швейцарии, Франции, Пакистана, Индии.