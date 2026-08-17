Подросток из РТ получил травмы после обрушения на него стрелы зернопогрузчика.

Как сообщает прокуратура РТ, 13-летний юноша прошел на территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Смаиль Балтасинского района. В какой-то момент он схватил руками стрелу зернопогрузчика и тяжёлая конструкция рухнула. Подросток получил травмы и был госпитализирован.

В настоящий момент прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.