Арт-группа «Ларго» станет специальным гостем фестиваля «Верую» в Нижнекамске

В поселке Красный Ключ в Нижнекамске соберутся участники IX открытого межрегионального Стахеевского фестиваля родной песни, православной музыки и слова «Верую». Мероприятие пройдет 23 августа с 8:00 до 16:00 на двух площадках.

Фестиваль объединит музыку, православную культуру, народные традиции, творчество и благотворительность. Основные мероприятия состоятся на территории Архиерейского подворья храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и в районном Доме культуры «Мирас».

Утро начнется с богослужения. С 8:00 до 10:00 в храме Казанской иконы Божией Матери пройдет воскресная праздничная литургия, после которой состоятся крестный ход и водосвятный молебен на роднике комплекса «Святой ключ».

С 11:00 для гостей откроются творческие и интерактивные площадки, а также выставка художников.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 13:00 в РДК «Мирас». В программе — концерт участников фестиваля, выставка-ярмарка «Город мастеров», детская игровая программа и блюда русской кухни.

Отдельной частью мероприятия станут благотворительные акции «СВОих не бросаем» и «Белый цветок».

Специальным гостем фестиваля станет арт-группа «Ларго». Ее выступление начнется в 14:30.

Стахеевский фестиваль «Верую» в девятый раз соберет исполнителей и творческие коллективы из разных регионов, продолжая знакомить жителей и гостей Нижнекамского района с православной музыкой, народной песней и культурными традициями.

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Лето в Татарстане».