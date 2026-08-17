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Экономика 17 августа 2026 13:09

Минниханов обсудил с «Шаньдун Хайспид» перспективные направления сотрудничества

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством китайской государственной инвестиционной компании «Шаньдун Хайспид» на полях международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Стороны обсудили перспективные направления совместной работы, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Шаньдун Хайспид» специализируется на транспортной инфраструктуре. Компания инвестирует в транспортные проекты и занимается их эксплуатацией, оказывает инженерно-строительные и технические, а также банковские услуги. Отдельное внимание компания уделяет развитию новой энергетической отрасли.

Минниханов отметил, что Татарстан активно участвует в развитии сотрудничества России и Китая. Республика заключила соглашения с восемью китайскими провинциями, также действует ряд договоренностей между муниципалитетами.

В Пекине работает торгово-экономическое представительство Татарстана, а в Казани – Генеральное консульство КНР. Кроме того, между столицей республики и городами Китая действует регулярное прямое авиасообщение.

Минниханов назвал «Шаньдун Хайспид» одной из крупнейших китайских компаний в сфере логистики и управления транспортной инфраструктурой. По его словам, компания активно участвует в реализации инициативы «Один пояс – один путь». Специалисты Татарстана и «Шаньдун Хайспид» уже проводили встречи, а республика заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества.

Глава китайской делегации Цинь Хайфэн, в свою очередь, отметил, что сотрудничество Татарстана и провинции Шаньдун продолжается уже 18 лет. За это время стороны запустили совместные проекты и укрепили связи в сфере науки и образования.

В ходе встречи представители Татарстана и «Шаньдун Хайспид» обсудили наиболее перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

#татарстан и китай #форум РОСТКИ #Рустам Минниханов
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