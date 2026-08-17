Чемпионат по мобильной игре Mobile Legends стартовал в Казани

В Казани дан старт чемпионату по мобильной игре Mobile legends: Bang Bang. Турнир проходит в «Cyber Park Arena» ИТ-парка им. Башира Рамеева.

«Без мобильного гейминга ничего бы не получилось. Наверное, просто было бы неинтересно. Сегодня вы задаете тон, красоту этого соревнования!», – объявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

Чемпионат по мобильной игре – первый этап Чемпионата по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан.

Призовой фонд дисциплины «мобильный гейминг» составляет 400 тыс. рублей. Общий призовой фонд чемпионата – 2,2 млн рублей.

«Первый объединенный чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса Республики Татарстан» – масштабное спортивно-технологическое событие, организованное Академией наук РТи Лигой беспилотных систем РТ «Три Стихии» при поддержке руководства Республики Татарстан.