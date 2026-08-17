В Российско-китайском университете «КРУТЕХ» будут готовить инженеров

Специалистов по инженерным направлениям, цифровым наукам, промышленному дизайну и биомедицине будут готовить в новом Российско-китайском университете передовых технологий «КРУТЕХ». Об этом журналистам на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сообщил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев.

По его словам, программы начнут реализовываться с 2027 года. КФУ и КНИТУ-КАИ уже подали заявки в Министерство образования Китая на открытие совместных программ по авиации, цифровым наукам и промышленному дизайну. Также рассматриваются направления, связанные с биомедициной.

«Это все направления очень востребованные, по которым есть хорошие компетенции и у Республики Татарстан», – отметил Алишев.

Он добавил, что ИИ станет составляющей большинства образовательных программ, а входящий в консорциум Университет Иннополис имеет сильные традиции в этом направлении.

На совместные программы в рамках «КРУТЕХа» будут поступать китайские студенты, сдавшие национальный экзамен гаокао (аналог ЕГЭ). Учредителями консорциума выступят вузы Татарстана и провинции Шаньдун.