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Общество 17 августа 2026 12:59

В Татарстане создадут Российско-китайский университет передовых технологий

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Российско-китайский университет передовых технологий, который получит краткое название «КРУТЕХ» (China-Russia University of Advanced Technologies), создадут в Татарстане. Об этом на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сообщил помощник Раиса республики Альберт Гильмутдинов.

Меморандум о создании университета был подписан в Пекине в конце мая 2026 года во время визита Президента России Владимира Путина.

«Статус этого проекта поднят на самый высший государственный уровень», – подчеркнул Гильмутдинов. Координатором проекта со стороны Татарстана выступает Казанский федеральный университет.

Первым практическим шагом станет подписание консорциума, в который войдут ведущие технические вузы Татарстана. Затем они объединятся с консорциумом университетов китайской провинции Шаньдун для учреждения нового образовательного проекта.

#форум РОСТКИ #Образование
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