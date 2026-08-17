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Общество 17 августа 2026 13:36

В Казани разработали пятилетний план продвижения ПФО для китайских инвесторов

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Центр поддержки китайских инвестиций, действующий в Казани уже год, разработал пятилетний план продвижения Татарстана и Приволжского федерального округа (ПФО) для китайских инвесторов. Об этом журналистам на IV Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» сообщил председатель филиала Союза китайских предпринимателей России в ПФО Гуань Лэй.

По его словам, центр был заложен год назад на III форуме «РОСТКИ». Сейчас, на IV форуме, организаторы хотят всесторонне представить китайским бизнесменам потенциал Татарстана и ПФО для инвестиций и бизнес-проектов.

Центр планирует стать платформой для консультаций китайских компаний по вопросам приезда, локализации и ведения бизнеса в России. Также он будет работать как шоурум для продвижения российских товаров на китайский рынок и как хаб, связывающий бизнес–, логистические, инвестиционные и торговые потоки.

#форум РОСТКИ #сотрудничество
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