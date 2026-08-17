На «РОСТКах» открылся «Фестиваль перекрестных культур»

В Казани в рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество» начала работу интерактивная площадка «Зона перекрестных культур». Фестиваль объединил традиции Китая, России и Татарстана.

В течение двух дней, 17 и 18 августа, гостей ждет сценическая программа с участием профессиональных и национальных коллективов, оркестров, вокалистов и танцевальных ансамблей. Всего запланировано более 50 творческих номеров с участием свыше 150 артистов.

Среди ключевых событий – выступление Оркестра Центра современной музыки Софьи Губайдулиной под управлением Дмитрия Железнова, вокальные номера заслуженного артиста РТ Руслана Закирова, а также масштабные китайские постановки коллектива AsiaFusion и шоу боевых искусств.

Помимо концертной программы, для посетителей организуют мастер-классы по народным художественным промыслам, выставки, интерактивные площадки.