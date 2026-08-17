Инициативу «Казань – Мировая столица Интернета» представят на бизнес-форуме

Фото ИП Хайрутдинова В.Р.

Столица Татарстана готовится принять одно из крупнейших деловых событий страны. В 2026 году в Казани, Татнефть Арене состоится бизнес-форум, главной темой которого станет инициатива по присвоению городу статуса: «Казань – Мировая Столица Интернета», «Kazan – World Capital of the Internet».

Мероприятие, которое организаторы называют «Бизнес-событием года», рассчитано на один день работы в интенсивном формате. По предварительным данным, форум соберет более 6000 предпринимателей, топ-менеджеров и маркетологов со всей России.

Основной акцент будет сделан не только на докладах, но и на масштабном нетворкинге для поиска новых партнеров и клиентов.

В числе приглашенных экспертов заявлены ведущие российские специалисты. Радислав Гандапас выступит с темой об эмоциональном интелекте Лидера. Игорь Манн расскажет о маркетинге быстрых результатов, без бюджета, увеличивающий продажи. Владимир Якуба сделает для вас разбор и поделится техниками рекордных продаж. Ангелина Шам расскажет о Личной силе для победы в переговорах. Дмитрий Норка раскроет секреты успеха в конкурентной борьбе и расскажет об инновационном методе продаж. Егор Рудометкин рассмотрит сценарии применения ИИ-агентов и нейросетей в бизнесе. Дмитрий Шумейко осветит вопросы финансовых рисков и защиты капитала.

Программа включает пошаговые планы, анализ реальных кейсов, мастер-классы и практику. Организаторы позиционируют форум, как ответ на стремительные изменения в мировой экономике, предлагая бизнесу инструменты для адаптации в новых, современных реалиях.