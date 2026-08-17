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Общество 17 августа 2026 13:06

Билеты на электрички «Содружества» начали продавать через МАКС

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Билеты на электрички «Содружества» начали продавать через МАКС
Фото: пресс-служба РЖД

Пассажиры пригородных поездов смогут покупать билеты через чат-бот «Электрички РЖД» в мессенджере МАКС. Новый цифровой сервис начал работать на полигоне пригородной пассажирской компании «Содружество», сообщает пресс-служба РЖД.

Через чат-бот можно приобрести разовый билет на пригородный поезд за полную стоимость без указания места. Для этого не потребуется устанавливать отдельное приложение – достаточно иметь мессенджер МАКС.

Чтобы купить билет, пассажиру нужно открыть чат-бот, выбрать регион, дату поездки, станции отправления и прибытия, нужный поезд и вид билета, после чего оплатить поездку банковской картой.

После оплаты сервис сформирует штрих-код. Его необходимо использовать для прохода через турникеты, а во время поездки при необходимости предъявить кассиру в электричке.

Через новый сервис можно оформить не только билет для пассажира, но и провоз велосипеда, ручной клади и животных.

Чат-бот доступен в мессенджере МАКС.

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