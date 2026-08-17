Опыт Татарстана: Спорт как инструмент поддержки – на сессии «Среди СВОих»

На ВДНХ в рамках оздоровительного фестиваля «Здорово на все сто» прошла стратегическая сессия «Среди СВОих». В ней приняли участие федеральные и региональные эксперты, лидеры некоммерческих организаций, педагоги, спортивные наставники и участники специальной военной операции.

Ключевой мыслью дискуссии стало переосмысление роли спорта: его рассматривали не просто как сферу достижений, а как важнейший инструмент социализации, психологической поддержки и реабилитации. Модератором встречи выступила доктор педагогических наук, заслуженный тренер Российской Федерации Ольга Павлова.

Участники сессии поделились опытом развития комплексной системы адаптивной физической культуры для поддержки ветеранов боевых действий и их семей. Эксперты представили успешные региональные практики реабилитации через восточные единоборства, а также комплексные программы, включающие юридическую и психологическую помощь.



Особое внимание на встрече уделили опыту Татарстана в реализации спортивных проектов по социальной адаптации ветеранов СВО и работе с детьми, пережившими боевые действия в Лисичанске и Рубежном.

Примером послужило и многолетнее сотрудничество республики с Луганским кадетским корпусом Следственного комитета РФ. Важность такого взаимодействия подтвердила в своем выступлении педагог корпуса Марина Поборанчук.

Кроме того, участники заявили о необходимости создания федеральной программы развития спортивной инфраструктуры кадетских корпусов для их оснащения современными физкультурно-спортивными комплексами.



Подводя итоги насыщенной программы, Ольга Павлова отметила высокую вовлеченность гражданского общества в решение государственных задач.

«Сегодня на площадке не было случайных людей. Приехали те, кто ежедневно работают «на земле»: тренеры, лидеры НКО, ветераны. Спорт оказался универсальной платформой, которая объединяет тыл и фронт, центр и новые регионы. Мы видим, что запрос на здоровый образ жизни колоссальный везде – от Москвы до Луганска», – сказала Павлова.

Фото: пресс-служба оздоровительного фестиваля «Здорово на все сто»