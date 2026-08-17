Фото: пресс-служба Набережночелнинского городского суда

На 72-м году скончался первый председатель горсуда Челнов Радик Хамитов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

При руководстве Хамитова Набережночелнинский городской суд стал одним из ведущих судебных органов Татарстана. При этом, своим опытом он, как кандидат юридических и доктор философских наук, щедро делился с молодыми специалистами.

Профессиональные достижения Радика Хамитова были отмечены государственными наградами и высокими званиями – он был Заслуженным юристом РФ и РТ, а также был награжден медалью «За заслуги перед судебной системой РФ» II степени и удостоен наградного знака Совета судей РФ «За служение правосудию».

«Светлая память о Радике Накимовиче Хамитове, человеке долга, душевной щедрости, навсегда сохранится в сердцах его родных, коллег, учеников и всех, кому посчастливилось его знать», – написали в пресс-службе суда.

О дате и месте прощания в настоящий момент не сообщается.