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Татар-информ

31 октября 2019, 23:14

Общество

Население Казани за девять лет выросло на 9,5%

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Общество

Население Казани за девять лет выросло на 9,5%

Фото: архив/Михаил Захаров

К началу 2019 года число жителей столицы Татарстана достигло 1 млн 252 тыс.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). За прошедшие со времени проведения Всероссийской переписи населения 2010 года девять лет число жителей Казани увеличилось на 108 тыс. человек, или почти на 9,5%. Об этом сообщает Татарстанстат.

Если в 2010 году в столице Татарстана проживало около 1 млн 144 тыс. обитателей, то к началу 2019-го их количество достигло примерно 1 млн 252 тыс.

Женщин среди жителей города несколько больше, чем мужчин – 55,3% против 44,7%. Средний возраст казанца равняется 41 году.

При этом в среднем горожане живут 75,5 года. Однако продолжительность жизни женщин составляет 80 лет – примерно на десять лет больше, чем у мужчин.

«Будущая цифровая перепись покажет, как изменилась Казань и другие города <...> республики за десять лет», – напомнили в Татарстанстате. До ее начала осталось 335 дней.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Росстате назвали города страны с наибольшим ростом численности населения с 2010 года

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