Татар-информ

19 мая 2019, 13:18

Общество

Миссис Globe Алиса Тулынина и шеф-кондитер Нина Тарасова стали послами ЧМ WorldSkills-2019

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Общество

Миссис Globe Алиса Тулынина и шеф-кондитер Нина Тарасова стали послами ЧМ WorldSkills-2019

Фото: архив

Торжественное посвящение в послы 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству состоялось в Казани.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Миссис Globe 2019, основательница школы макияжа и стиля «АТ» Алиса Тулынина и шеф-кондитер, телеведущая Нина Тарасова стали послами чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019. Статус послов ЧМ они получили сегодня на церемонии открытия ярмарки мастерства Skills Bazaar в Казани.

«Для меня это огромная честь, потому что поддержать молодежь, наставить их на правильный путь — дорого стоит. У меня растет дочь, которая увлекается кондитерским искусством, и я надеюсь, что по примеру нашей молодежи она захочет двигаться в этом направлении. Для меня важно дать максимум информации, поддержки и вдохновения участникам мирового чемпионата. Я буду стараться, чтобы у меня это получилось», — отметила в беседе с журналистами Нина Тарасова.

Она пожелала молодежи всегда сохранять веру в себя. «Не важно, сколько у вас опыта, если вы стараетесь, то все получится», — убеждена новый посол ЧМ.

Нина Тарасова призналась, что не всегда хотела быть кондитером. «Я очень долго искала себя и рада, что уже в осознанном возрасте нашла. Раньше я занималась подбором персонала в IT-компанию. Мне было скучно сидеть перед монитором, казалось, что я могу делать что-то большее. И когда я начала заниматься кондитерским искусством, поняла, что хочу создавать что-то своими руками и учить. Это мое призвание — учить кондитерскому искусству», — рассказала она.

Алиса Тулынина подчеркнула, что как посол мирового чемпионата по профессиональному мастерству она «обязана быть примером для молодого поколения». «Чтобы молодежь выбирала профессию с душой, потому что я безмерно обожаю то, чем занимаюсь. В 16 лет мама отдала меня на курсы макияжа. Я не думала, что буду визажистом. Но работая с клиентами, услышала: “Удивительная у вас профессия — дарить счастье людям”. И я понимаю, что через мои руки идет красота и гармония женщины, а значит — счастье», — добавила она.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из более чем 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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