Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции «Смешарики. Сквозь вселенные» и назвала обладателей трех главных призов игры в мобильном приложении «Пятерочки». Удача улыбнулась жителям Курской и Ленинградской областей, а также Нижнего Новгорода. Один из победителей получил денежный сертификат на 1,5 млн рублей, еще двое выиграли путешествия – в Египет на концерт Шакиры и на озеро Байкал. Но приятных сюрпризов было гораздо больше: на протяжении акции участники игры получали и другие призы.

От игрового космоса – к полутора миллионам рублей

Для Сергея Титова из поселка Олымский Курской области все началось с обычного похода в «Пятерочку». Увидев плакат со «Смешариками», он заинтересовался акцией и решил попробовать свои силы в мобильной игре.

Сергей работает главным инженером в сельскохозяйственной компании, поэтому свободного времени у него немного. Но игра увлекла его всерьез: он прошел все уровни на три звезды, восстановил домики персонажей, собрал детали космического корабля и отправил ракету к новым звездам. А в итоге получил главный денежный приз – сертификат на 1,5 млн рублей.

О выигрыше Сергей сначала узнал из электронного письма, но поверил в происходящее только после звонка организаторов. Раньше ему не доводилось получать такие крупные призы, поэтому новость стала настоящей неожиданностью.

«Я и раньше участвовал в акциях «Пятерочки», но такой крупный приз выиграл впервые. Когда узнал о победе, испытал целую бурю эмоций – от недоверия до огромной радости. Пока еще не решил, как распоряжусь призом. Возможно, закрою кредит за автомобиль, отправлюсь в путешествие и, конечно, куплю что-нибудь дочерям. Для меня это не только финансовая поддержка, но и настоящая вера в чудеса», – рассказал Сергей Титов.

Когда игра превращается в путешествие

Еще одна победительница живет в городе Сертолово Ленинградской области. Инесса Жарова работает ландшафтным архитектором и часто бывает в рабочих поездках. Теперь ее ждет путешествие совсем по другому поводу: Инесса выиграла поездку на двоих в Египет с билетами на концерт Шакиры.

«Мы никогда не были в Египте и до сих пор не можем поверить, что выиграли такое путешествие. Это настоящее чудо!» – поделилась Инесса Жарова.

А Сергей Некрасов из Нижнего Новгорода до последнего не верил, что сможет получить один из главных призов. Тем не менее он прошел все уровни игры и выиграл путешествие на Байкал на двоих. Теперь вместо виртуальных приключений со Смешариками его ждет знакомство с одним из самых известных озер России.

Игра закончилась, а подарки остались

Акция «Смешарики. Сквозь вселенные» стартовала в торговой сети 25 августа. Покупатели могли собрать коллекцию из 28 фигурок знакомых героев в супергеройских образах, а совершеннолетние участники – продолжить приключения в мобильном приложении «Пятерочки».

Для главных победителей приключения со Смешариками завершились особенно неожиданно: теперь один из них строит планы на крупный выигрыш, а двое других готовятся сменить привычные маршруты на путешествия. И хотя сама акция уже закончилась, самые интересные впечатления у них еще впереди.