Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности выступить в качестве гаранта безопасности украинского лидера Владимира Зеленского и отправиться с ним в Москву, если тот согласится на переговоры с Россией.

Белорусский лидер сказал об этом в интервью французскому журналу Le Point, фрагмент которого разместил Телеграм-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой Президента РБ.

У Лукашенко поинтересовались, готов ли он встретиться с Зеленским, а он ответил, что готов и на большее. «[Президент РФ Владимир] Путин как-то говорил, конечно, жестокое требование: хочет Зеленский, пусть приезжает в Москву. Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву», – пояснил политик.

«Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить», – уточнил Президент Белоруссии.

Журналистка французского журнала заметила, что Зеленский на это не согласится. В ответ Лукашенко сказал, что тогда ему следует отправиться «самому на фронт с автоматом» и воевать». «Война идет, и ее надо остановить. И мы могли бы договориться», – выразил уверенность глава РБ.

Кроме того, Лукашенко продемонстрировал убежденность, что Россия, Белоруссия и Украина сами определят свое будущее, будущее Восточной Европы. «Три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше», – сказал он.