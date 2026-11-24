Денис Котов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках проекта «Книжный поезд» может появиться собственный тематический вагон Татарстана, где будет звучать не только русский язык, но и другие языки народов республики. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент фестивального движения «Книжные маяки России» Денис Котов.

«С Лейлой Ринатовной (Фазлеевой, заместителем Премьер-министра Татарстана – прим. Т.и) мы уже обсуждали ранее, и я надеюсь, в следующем году или через год появится татарский книжный вагон, где будут разговаривать не только на русском языке, но и на языках России», – заявил Котов. По его словам, это станет частью стратегии по расширению проекта, который в будущем охватит все регионы страны.

Организаторы планируют, что помимо физических железнодорожных вагонов будут создаваться мультимедийные книжные вагоны, чтобы каждый регион мог представить своих писателей и собственные литературные традиции.

«Мы будем ехать не в трех-четырех вагонах, как делали раньше, а в пяти – десяти или даже пятнадцати, сколько российские железные дороги выдержат», – добавил Котов.

Ожидается, что следующий «Книжный поезд» отправится в путь в октябре 2027 года. К этому времени организаторы рассчитывают увеличить число участников и расширить географию проекта.