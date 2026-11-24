Международная научно-практическая конференция «Наука и образование: стратегические приоритеты в эпоху глобальных вызовов» пройдет 3–4 декабря в Казани. В ней примут участие более 800 ученых, преподавателей, экспертов и студентов из 20 стран мира.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» президент УВО «Университет управления «ТИСБИ», член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Нэлла Прусс.

«3-4 декабря в Академии наук РТ пройдет пленарное заседание конференции. Это событие состоится под эгидой ЮНЕСКО», – рассказала она.

На встрече эксперты рассмотрят роль науки и образования в преодолении глобальных вызовов современности. Конференция станет площадкой для международного диалога. В числе участников – представители Китая, Индии, Марокко, Нигерии, Замбии, Сьерра‑Леоне, Перу, Катара, Ирака, Пакистана, Афганистана, Монголии, Северной Македонии, а также России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана. Они приедут на мероприятие лично или подключатся в режиме онлайн.

Участники обменяются опытом и сформируют практические рекомендации, направленные на обеспечение устойчивого развития общества и экономики.

«На конференции выступит представитель Парижа, отвечающий за кафедры ЮНЕСКО <…> ЮНЕСКО занимается несколькими ключевыми направлениями – образование, наука, культура, информация и глобальное сотрудничество в мире », – отметила Нэлла Прусс.

Конференция приурочена к 35-летию ТИСБИ. Инициаторами и соорганизаторами мероприятия выступают комиссия по делам ЮНЕСКО РФ, Министерство образования и науки РТ, Общественная палата РТ и другие организации.

В центре внимания участников окажутся актуальные векторы развития науки и образования. Работа будет выстроена по семи тематическим направлениям. Специалисты обсудят гуманитарные вызовы и диалог культур, стратегии экономического суверенитета и новой индустриализации, правовую политику в условиях глобализации. Отдельное внимание уделят ESG управлению, цифровой трансформации с фокусом на искусственный интеллект и кибербезопасность, развитию среднего профессионального образования, а также современным трендам в общественных науках.