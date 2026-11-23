Госстройнадзор РТ выдал заключения о соответствии проектной документации двух соципотечных жилых домов на улице Золина в поселке городского типа Аксубаево. Это два кирпичных двухэтажных корпуса (позиции 1 и 2), сообщает Госстройнадзор РТ.

Все квартиры – с чистовой отделкой: установлены сантехника, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды и электроэнергии, а также регуляторы тепла. Для будущих жильцов построено 16 квартир – по 8 в каждом доме.

Застройщиком выступил Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан, техническим заказчиком – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Проектировщик – ООО «РС-Концепт», генподрядчик – ООО «Проектно-строительный холдинг».

Повышение обеспеченности жильем граждан – одна из главных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».