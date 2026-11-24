Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Ответные действия российской стороны на удары Вооруженных сил Украины по объектам топливно-энергетического комплекса неизбежны. Об этом заявил Президент России Владимир Путин, открывая заседание Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

Глава государства констатировал, что противник «не прекращает атак на <...> нефтеперерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу Президента США [Дональда Трампа] не делать этого <...>».

«Всё продолжается как ни в чем не бывало. В этой связи отмечу: ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать», – подчеркнул Президент РФ.

Путин также добавил, что начатая украинской стороной в начале июня эскалационная кампания, изначально рассчитанная на 40 дней, не в силах нанести России «критического ущерба», о чем, по его словам, говорилось неоднократно.

«Тем не менее сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают», – акцентировал он.

Утром 23 ноября украинские беспилотники снова атаковали юго-восток Татарстана. Целью стали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска. Несколько объектов получили повреждения, никто не пострадал.