Фото: пресс-служба МУП «Водоканал»

В Авиастроительном районе столицы Татарстана из-за провала канализационного коллектора ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Максимова и Годовикова. Вышли из строя сети водоотведения, проложенные 50 лет назад – в 1976 году.

«Осложняет процесс ремонта интенсивное движение автотранспорта, глубина залегания коллектора до 4 метров, а также наличие смежных коммуникаций», – пояснили на предприятии.

Взамен изношенной трубы на участке проложат новую, а затем благоустроят территорию, где велись земляные работы.

Система водоотведения работает штатно – для перекачки канализационных стоков смонтирована временная напорная линия, подчеркнули в «Водоканале».

Ориентировочный срок завершения ремонта и восстановления автомобильного движения – 30 ноября, добавили в пресс-службе.