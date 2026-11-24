Изображение предоставлено организаторами мероприятия

В пятницу, 27 ноября, в казанском Центре уникального мастерства Муслюмовский район РТ представит программу «Муслюмово: традиции в сердцах, будущее – в руках» в рамках республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана». Об этом сообщают организаторы события.

Желающие смогут почувствовать атмосферу татарского подворья, прикоснуться к народным традициям, открыть для себя новые места для путешествий и насладиться выступлениями артистов района.

«Откройте для себя Муслюмово – край, где бережно хранят традиции, вдохновляются прошлым и создают будущее!» – призывают инициаторы мероприятия.

На цокольном этаже ЦУМа с 12.00 до 17.00 пройдет презентация выставочных локаций, будет организована работа ярмарочной площади, а также состоится историко-этнографическая выставка «Татарское подворье».

На первом этаже с 13.30 до 17.00 развернется культурная программа и будут работать творческие выставки. Второй этаж на это же время станет территорией мастер-классов, там же откроется детская площадка.

С 15.00 до 16.00 будет организована презентация глэмпинга «Муслюмовские дачи», туристических маршрутов района и проекта «Нурлы ислам». Состоится встреча Муслюмовского землячества.

В 16.00 начнется концерт с участием творческих коллективов района, который продлится до 17.30. Предусмотрен свободный вход.