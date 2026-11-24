Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В сезоне 2025–2026 годов на соискание Национальной театральной премии России «Золотая маска» претендует только один спектакль из Татарстана. Утвержденный секретариатом Российского театрального общества перечень номинантов опубликован на сайте премии.

Постановка «Судьба человека» театральной резиденции «Особняк Демидова» представлена в категории «Драматический театр. Малая форма». Спектакль по одноименному рассказу Михаила Шолохова поставил главный режиссер театра Тинчурина Айдар Заббаров.

В главной роли задействован заслуженный артист РТ Эмиль Талипов. Вместе с ним в спектакле участвуют артисты-кукловоды Валерий Антонов и Анна Зиннатуллина вместе с управляемыми ими куклами. Подробнее о спектакле можно прочитать в материале «Татар-информа».

В общей сложности в число номинантов 33-го сезона «Золотой маски» вошли 70 спектаклей. Еще 100 постановок стали дипломантами. При этом уже второй сезон премия проводится по измененному регламенту – только за спектакли как результат совместного труда театрального коллектива.

Претендует на получение премии спектакль «Пеший Махмут» («Җәяүле Мәхмүт») Уфимского государственного татарского театра «Нур» (режиссер Ильсур Казакбаев) в номинации «Драматический театр. Большая форма». В прошлом сезоне постановка этого же театра «Гора» («Тау»), поставленная Айдаром Заббаровым, стала лауреатом «Золотой маски».