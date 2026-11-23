Комитет семей воинов Отечества РТ отметил четырёхлетие гуманитарной акцией
Комитет семей воинов Отечества Татарстана отметил четырехлетие со дня основания. Организация, созданная 23 ноября 2022 года, помогает семьям участников специальной военной операции в решении социальных и юридических вопросов, а также организует психологическую поддержку и сбор гуманитарной помощи.
В честь юбилея по всей стране прошла акция «4 года КСВО – 400 Добрых дел». В Татарстане к ней присоединились женщины из разных районов республики, собрав более 14 тонн гуманитарной помощи для передачи в зону СВО.
Руководитель организации Ангелина Галимова подчеркнула, что для нее комитет является несокрушимой силой, которая заключается в единстве семей участников СВО. Она добавила, что акция может завершиться, но добрые дела остаются образом жизни, который они выбрали, не в силах остаться в стороне.
Ранее, 20 ноября, в Казани состоялся семинар с участием руководителей муниципальных штабов КСВО. В мероприятии, приуроченном к годовщине организации, приняли участие около 60 представителей всех районов республики. Семинар провели для налаживания взаимодействия между органами власти и семьями военнослужащих.