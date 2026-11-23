Комитет семей воинов Отечества Татарстана отметил четырехлетие со дня основания. Организация, созданная 23 ноября 2022 года, помогает семьям участников специальной военной операции в решении социальных и юридических вопросов, а также организует психологическую поддержку и сбор гуманитарной помощи.

В честь юбилея по всей стране прошла акция «4 года КСВО – 400 Добрых дел». В Татарстане к ней присоединились женщины из разных районов республики, собрав более 14 тонн гуманитарной помощи для передачи в зону СВО.

Руководитель организации Ангелина Галимова подчеркнула, что для нее комитет является несокрушимой силой, которая заключается в единстве семей участников СВО. Она добавила, что акция может завершиться, но добрые дела остаются образом жизни, который они выбрали, не в силах остаться в стороне.

Ранее, 20 ноября, в Казани состоялся семинар с участием руководителей муниципальных штабов КСВО. В мероприятии, приуроченном к годовщине организации, приняли участие около 60 представителей всех районов республики. Семинар провели для налаживания взаимодействия между органами власти и семьями военнослужащих.