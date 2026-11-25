Минимум двое военных моряков Ливийской национальной армии (ЛНА) погибли в результате атаки надводных беспилотников Вооруженных сил Украины на порт Бенгази утром 22 ноября. Об этом заявило Генеральное командование ЛНА, передает телеканал Al Hadath.

«Армия Ливии подтверждает гибель двух военнослужащих ВМС в результате атаки Украины на Бенгази», – было сказано в сообщении командования ВС восточной части страны.

До этого пресс-служба Правительства Ливии, контролирующего восточную часть страны, рассказала, что зашедший в порт Бенгази российский корвет «Меркурий» попал утром 22 ноября под удар морских безэкипажных катеров, Еще одной целью для атаки стал сухогруз MV Angara.

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил атаку на корабли в порту Бенгази. Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни назвал действия Украины равносильными объявлению войны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о случившемся с «Меркурием». По его словам, ситуацией «занимается <...> оборонное ведомство, и информация, если это посчитается целесообразным, будет также предоставляться по линии оборонного ведомства».

Ливия долгие годы расколота на две части, которые контролируют правительства, базирующиеся в Триполи и Бенгази соответственно. Это Правительство национального единства, ПНЕ (до того – Правительство национального согласия, ПНС) на западе страны и подконтрольный ЛНА кабинет на востоке.

В апреле французский телеканал RFI узнал, что в 2025 году Украина и ПНЕ заключили тайное соглашение. Киев отправил Триполи своих инструкторов, преимущественно – операторов дронов, а взамен получил доступ к береговой инфраструктуре для ударов по российским судам. Именно эта группа украинских военных, по данным RFI, нанесла 3 марта удар по российскому газовозу Arctic Metagaz в Средиземном море (Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал его как теракт).