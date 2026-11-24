Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В казанском Центре уникального мастерства прошел закрытый показ первых двух эпизодов мини-сериала «Илһам», съемки которого были приурочены к 90-летию легендарного татарского певца Ильхама Шакирова.

«Прошлое не отпускает Ильхама Шакирова: арест отца и лишения военных лет становятся не просто незаживающей раной, а силой, определившей путь великого татарского певца. Любовь и популярность наполняют его жизнь, однако не способны заглушить боль одиночества», – сказано в описании сериала.

Трехсерийный фильм «Илһам» создан кинокомпанией «Ватан 21 век» по заказу телерадиокомпании «Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

«Мы очень серьезно выросли в части создания сериалов. Нам есть с чем сравнивать, когда мы имеем опыт в создании многосерийных телевизионных проектов. Это очень хороший итог на данном этапе. Творческая группа очень потрудилась, имея то, чем мы располагаем, они смогли раскрыть образ нашего легендарного Ильхама Шакирова. Это не абстрактный образ, а реальный человек, который долгие годы жил среди нас, служил нашему работу», – подчеркнул заместитель Председателя Госсовета РТ и глава Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и языков народов республики Марат Ахметов.

«Я сам, посмотрев этот фильм, понял, почему он мог так петь, откуда тянутся корни его таланта. Если и теле–, и кинозрители это поймут, значит, мы достигли своей цели», – отметил генеральный директор «ТНВ» Ильшат Аминов.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Режиссер многосерийного фильма – Олег Кондрашов. Оператор-постановщик – Рафик Галеев. Авторы сценария: Рустем Галиуллин и Ильдар Киямов. Композиторы – Зульфат Валиуллин и Миляуша Хайруллина. Главный продюсер – Алина Сулейманова.

Главные роли в фильме исполнили: Марсель Мусавиров, Фанис Зиганшин, Рустям Галиев, Алина Мударисова, Миляуша Юзаева, Сайдаш Шарапов, Булат Зиннатуллин, Самат Валиуллин и другие.

Выход всех трех серий фильма на телеэкраны запланирован на весну 2027 года, но еще раньше мини-сериал выйдет в прокат в формате полнометражной художественной картины. После Нового года, по словам Аминова, картина появится на больших экранах Татарстана на татарском и на русском языках.