Саммит АТЭС, который проходит в Китае 18–19 ноября, стал ключевой площадкой для обсуждения новой архитектуры международной безопасности. Главное событие саммита – переговоры лидеров России, США и Китая. Сегодня страны глобального большинства ожидают от ведущих мировых держав действий, которые обеспечат стратегическую стабильность, экономическое развитие и сохранение суверенитета.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на площадке «Экспертного клуба» отметил, что история пишется на наших глазах. По его словам, вопрос даже не в том, о чем договорятся лидеры, а в том, что они демонстрируют всему миру готовность договариваться.

Кандидат политических наук, доцент КФУ, заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю ОП РТ Евгения Храмова считает, что трехсторонняя встреча отчетливо определила группу политических субъектов на мировой арене, которые будут определять рамки и выстраивать новую архитектуру безопасности.

«Косвенно можно отметить, что Россия, Китай и США, стоявшие у истоков создания ведущего международно-политического института конфликторазрешения и поддержания мира – ООН, сегодня констатировали его низкую эффективность и готовы взять на себя ответственность за принятие решений по обеспечению мировой безопасности, в частности по ядерной проблеме. То есть на наших глазах происходит переструктурирование системы институтов обеспечения международной безопасности, переход от декларативных институций к формированию структур, способных взять на себя ответственность за принятие политических решений общемирового значения», – сказала она.

По ее словам, главным достижением в укреплении суверенитета и защите интересов России становится именно членство в этом трехстороннем формате обсуждения, где каждый из трех политических субъектов приобретает гарантии для себя в лице двух других. Это самый устойчивый формат обеспечения гарантий – прямой, по интересам, с политическим эффектом.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков отметил, что главное в саммите – встреча трех стран, которые будут определять будущее всего мира: три сильнейшие армии, три государства с огромным ядерным потенциалом, первая, вторая и четвертая экономики мира.

«Именно эти три страны способны защитить себя и обеспечить эту защиту другим. Встреча завершилась принятием декларации. Ряд государств, которые раньше все относили к великим державам, перестали быть таковыми: это прежде всего большие европейские государства, а их интеграционное образование ЕС вряд ли способно на конструктивное взаимодействие в вопросах обороны и безопасности. Однако Европа пока еще может стать полюсом в формирующемся мире. Этот саммит фактически означает переход от однополярного мира к многополярному», – подчеркнул он.

По его словам, сам этот процесс будет длительным и сложным. К конфигурации трех государств, возможно, со временем добавится Индия, возможно присоединение и других государств глобального Юга, но это произойдет через несколько лет.

«Россия в ее современном положении сможет наращивать свой потенциал через сотрудничество со странами БРИКС, ШОС, АСЕАН и др. БЕП через «интеграцию интеграций» будет представлять новый источник развития. СНГ, ЕАЭС, ОДКБ смогут стать эффективными только с присоединением стран дальнего Зарубежья. Большое значение будет иметь развитие собственной экономики России за счет Дальнего Востока, Сибири, Арктики. Космос, ИИ, управление климатическими процессами – все это сферы развития, которые будут играть в будущем первенствующее значение для использования Россией своего технологического суверенитета», – заключил Большаков.