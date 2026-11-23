В Нижнекамске за десять месяцев 2026 года первый этап диспансеризации в полном объеме прошли 71,3 тыс. человек. Всего на этот год запланировано обследовать более 89 тыс. жителей. Об этом на деловом понедельнике сообщил главный врач Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы Сергей Мерясев.

По его словам, более 52% обследованных направили на второй этап диспансеризации для углубленного обследования. Среди наиболее частых причин – повышенное артериальное давление, высокий уровень глюкозы и холестерина, отклонения по результатам маммографии, положительный анализ кала на скрытую кровь и ожирение.

За десять месяцев впервые в жизни у жителей выявили более двух тысяч заболеваний, в том числе болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования. Отдельное направление – диспансеризация репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Ее прошли 24,5 тыс. человек: 12 тыс. мужчин и 12,5 тыс. женщин.

Мерясев также рассказал о диспансеризации сотрудников предприятий. Ее организовали 211 организаций для более 17,3 тыс. работников. Еще 13 предприятий проходят обследования в настоящее время. При этом 120 предприятий с общей численностью около 24 тыс. сотрудников пока не организовали диспансеризацию.

Главный врач призвал работодателей воспользоваться возможностью совместить периодический медосмотр и диспансеризацию. Обследования, пройденные в рамках диспансеризации за последний год, могут быть учтены при проведении периодического медосмотра, что позволяет избежать повторной оплаты и сократить время отсутствия сотрудников на рабочих местах. При выездной диспансеризации на предприятиях также проводят вакцинацию и обследование на ВИЧ.