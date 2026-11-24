Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане создана Комиссия по рассмотрению обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Татарстан.

Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Комиссия будет рассматривать обращения граждан и организаций, включая общественные, на конкретные недостатки качества жилых помещений, предоставляемых переселенцам из аварийного жилья по республиканским программам, и домов, в которых находятся эти помещения.

Заседания комиссии будут проводиться по мере поступления обращений. На рассмотрение жалобы отводится пять рабочих дней, за это время новая структура должна принять решение о проведении выездной проверки и осуществление комиссионной проверки. Обе проверки должны быть произведены в течение 15 рабочих дней.

Председателем комиссии стал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин. Зампредом назначен другой замглавы Минстроя – Мазит Салихов. Секретарь комиссии – начальник отдела реализации жилищных программ Минстроя республики – Юлия Меркурьева.

Всего в Татарстане с 2019 по лето 2026 года в новые дома переехали более 2,1 тыс. человек. По региону расселено 24,7 тыс. кв. метров аварийного жилья. Программа продолжает реализовываться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным.